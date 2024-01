Apagão em Gaza: serviços de comunicação gradualmente a voltar a funcionar

Já nasceram 20 mil bebés em Gaza desde 7 de outubro. Uma enfermeira teve de fazer cesarianas em seis mulheres mortas. Netanyahu "tem responsabilidade clara e total" pelo ataque de 7 de outubro, diz membro do seu gabinete de guerra. A empresa Paltel, principal fornecedora de internet de Gaza, informou que os serviços de comunicação em todo o território estão gradualmente a ficar novamente ativos, após um apagão de quase oito dias.

De acordo com o The Guardian, foi o apagão mais longo desde o início da guerra, a 7 de outubro. Em comunicado partilhado na rede social X, antigo Twitter, Paltel disse que as suas equipas trabalharam incansavelmente para reparar “numerosos danos e avarias importantes” face à “agressão em curso em Gaza”. Além disso, notou que dois dos seus trabalhadores morreram na sequência de “bombardeamentos diretos” durante as recentes operações de reparação das comunicações. Desta forma, o número de funcionários da Paltel mortos desde o início do conflito subiu para 14





