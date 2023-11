Após empate com Sporting, Raków volta a perder pontos no campeonato

O Raków empatou, este domingo, na receção ao Widzew Lodz (1-1), na 13.ª jornada da liga polaca.

A formação orientada por Dawid Szwarga, que tinha empatado com o Sporting (1-1), na quinta-feira, para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa, vai numa série de três jogos sem vencer (duas igualdades e uma derrota). O Raków soma 23 pontos e ocupa o quarto lugar. O Widzew Lodz, onde joga o ex-Benfica e Aves Mato Milos, tem 15 pontos e está no 12.º posto.

