Aos 88 anos, atriz de Harry Potter é o rosto da nova campanha da Loewe

Maggie Smith, de 88 anos, apresenta dois looks para campanha com fotografias do alemão Juergen Teller.

Numa das fotografias divulgadas no Instagram da marca é possível ver a atriz sentada no sofá com um vestido preto e branco de gola alta e uma pequena bolsa Loewe Paseo. Noutra vê-se Maggie Smith com um casaco de pele sintética e uma bolsa Puzzle exclusiva da Loewe.

Warner Bros e HBO em negociações para avançar com série de Harry PotterA HBO quer adaptar a saga de livros Harry Potter a uma série. O objetivo é que cada um dos livros tenha a sua própria temporada. Consulte Mais informação ⮕

Ajudas à seca só chegam aos agricultores em janeiroDo pacote financeiro de mil milh&245;es de euros de 2023, cerca de 70 milh&245;es de euros v&227;o ser pagos, em adiantamento, esta sexta-feira; no final de novembro v&227;o ser pagos cerca de 400 milh&245;es de euros, e em janeiro de 2014 ser&225; pago todo o pacote. Consulte Mais informação ⮕

Von der Leyen: 'Não há contradição entre solidariedade a Israel e ajuda humanitária aos palestinianos'Presidente da Comiss&227;o Europeia alerta tamb&233;m para o risco de atos terroristas em solo europeu. Consulte Mais informação ⮕

Ex-primeiro-ministro chinês Li Keqiang morre aos 68 anos de ataque cardíacoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

25 Abril: #NãoPodias vai dizer aos jovens o que há 50 anos estavam proibidos de fazerSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Ex-primeiro-ministro chinês Li Keqiang morre aos 68 anosLi Kegiang foi primeiro-ministro entre 2012 e 2023. Consulte Mais informação ⮕