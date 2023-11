🔴 Ao minuto. Israel avisa que é 'urgente' sair do norte de Gaza, ataques a hospitais continuam

Autoridades em Gaza atualizam balanço para mais de 8 mil mortos. Viagem da Renascença pela Cisjordânia mostra uma"Belém irreconhecível". ONU e alguns governos insistem na necessidade de um cessar-fogo no enclave palestiniano.

Protesto a pedir cessar-fogo em Gaza termina com dezenas de detidos em Nova IorqueCorte da internet em Gaza pode ocultar"atrocidades em massa"Hamas procura oito reféns russo-israelitas para os libertarTodos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Em direto. Benfica - Casa Pia - RenascençaOu&231;a o relato na Renascen&231;a e acompanhe ao minuto em rr.pt. Consulte Mais informação ⮕

Ouça o relato em direto. Vizela - FC PortoOu&231;a o relato na Renascen&231;a e acompanhe ao minuto em rr.pt. Consulte Mais informação ⮕

Novo protesto em Nova Iorque. Milhares exigem cessar-fogo em GazaReino Unidol, Fran&231;a, Alemanha e Su&237;&231;a tamb&233;m foram palco de manifesta&231;&245;es contra o cerco de Israel a Gaza. Para este domingo est&225; marcado um protesto em Lisboa, na pra&231;a do Martim Moniz, pelas 15h30. Consulte Mais informação ⮕

Área de suporte do Castelo de Santa Maria da Feira aluiu durante a madrugadaZona estava a ser intervencionada para consolida&231;&227;o estrutural e reabilita&231;&227;o da muralha do Pa&231;o do Castelo de Santa Maria da Feira. Consulte Mais informação ⮕

Mau tempo faz ruir parte da muralha do Castelo da FeiraOs destro&231;os da muralha ficaram circunscritos ao per&237;metro das obras de consolida&231;&227;o e reabilita&231;&227;o que “estavam prestes a terminar”. Consulte Mais informação ⮕

Protesto 'histórico' por cessar-fogo em Gaza termina com dezenas de detidos em Nova IorqueManifesta&231;&227;o consistiu numa “ocupa&231;&227;o hist&243;rica” da principal esta&231;&227;o de comboios da cidade. Consulte Mais informação ⮕