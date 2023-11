Não digo que Antonio Costa tenha desejado interferir no processo, mas continuo sem saber por que razão decidiu o primeiro-ministro fazer uma intervenção, totalmente original no calendário escolhido e nos termos em que se processou, tendo em conta que toda a gente percebeu que naquela sala havia um elefante chamado ‘Operação Influencer’. O primeiro-ministro Antonio Costa é o novo ministro das Infraestruturas.

Investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça, por causa de um caso que envolve o ministério das Infraestruturas, António Costa assume essa mesma pasta substituindo João Galamba, arguido no mesmo processo, que se reporta precisamente àquele mesmo ministério. A investigação a correr sobre o primeiro-ministro no Supremo Tribunal de Justiça, cujo epicentro é o ministério do qual agora toma posse, motivou aliás o seu pedido de demissão e conduziu à dissolução da Assembleia da Repúblic

Líder do PSD compreensível sobre António Costa assumir pasta das infraestruturasLuís Montenegro, líder do PSD, mostrou-se compreensível sobre ser António Costa a assumir a pasta das infraestruturas após a demissão de João Galamba.

António Vitorino nega substituição de António CostaO advogado e ex-dirigente do PS António Vitorino nega ter sido abordado sobre uma possível substituição de António Costa após a sua demissão.

António Vitorino nega substituição de António CostaO advogado e ex-dirigente do PS António Vitorino nega ter sido informado sobre uma possível substituição de António Costa como primeiro-ministro após a investigação no caso Operação Influencer.

António Costa fragiliza várias instituições e declara-se incompetenteNuma semana em que o ego de António Costa fragilizou várias instituições, a começar pelo seu governo, passando pelo Ministério Público, pela Presidência e a terminar no Banco de Portugal, ficamos também a saber que o próprio se declara incompetente pois em oito anos não conseguiu nem resolver a burocracia, nem reformar a Justiça.

António Costa: o fim de uma carreira políticaO artigo discute as causas do fim da carreira política de António Costa, atribuindo a arrogância como fator decisivo. Também menciona as reações tribais desencadeadas pelo tsunami seco em Portugal.

Morte política de António Costa é exagerada, diz juizO juiz de instrução criminal Nuno Costa considerou pouco fundamentadas as suspeitas do Ministério Público quanto a pressões exercidas sobre o primeiro-ministro demissionário em prol de um centro de dados em Sines. Politólogos duvidam que Costa tenha um caminho de volta.

