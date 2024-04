Antigos empresários condenados por desvio de apoios do Estado

O Tribunal de Aveiro condenou hoje a quatro anos de prisão suspensa três antigos empresários por terem desviado mais de um milhão de euros de apoios do Estado destinados a investimentos empresariais. Os factos criminosos ocorreram entre 2011 e 2013 e envolvem os representantes legais de um grupo de empresas do ramo de fabricação de artefactos em betão, sediadas no município de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro.

Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente disse que foi dado como provado que os arguidos usaram “de forma desviante” parte dos 2,6 milhões de euros que foram entregues pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação para a execução de um projeto industrial que se propuseram elaborar

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Visao_pt / 🏆 6. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Tribunal Europeu condena Estado português a pagar 10 mil euros a Pedro ArrojaO Tribunal Europeu dos Direitos do Homem reverteu a decisão do Tribunal da Relação do Porto que, em 2019, condenou Pedro Arroja a pagar 10 mil euros a Paulo Rangel por difamação.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Condenados a seis anos e meio de prisão antigos responsáveis pelo Lar do Comércio em MatosinhosInstituição, que também estava acusada no processo, foi condenada ao pagamento de uma multa de 510 mil euros.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Antigos dirigentes do Lar do Comércio condenados a seis anos e seis meses de prisãoEx-presidente e ex-diretora da instituição estavam acusados de 67 crimes de maus-tratos, 17 dos quais na forma agravada por resultarem na morte de idosos. Foram absolvidos da maioria e condenados por 18 crimes de maus-tratos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Conversão de restaurantes antigos em espaços dinâmicos em LisboaA conversão de restaurantes antigos em espaços com dinâmica, mantendo alguma aura do passado, tem acontecido nos últimos tempos por Lisboa. Às vezes o nome fica e a proposta de ementa muda bastante, sem fugir muito da faixa de preços e do ambiente anterior. Outras vezes o nome leva um reajuste, mas a cozinha, a sala e os preços sobem em pompa sem que as circunstâncias justifiquem os valores pedidos. Há casos felizes como o Petisco Saloio (ex-Buraquinho), O Velho Eurico, ou a Taberna Os Papagaios, mas são poucos... A cada transição de estilo ou gerência a expectativa é meteorologicamente “baixa a moderada”, como os ares do tempo.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

SendEAT chega a Braga e AveiroDepois de Lisboa e Porto, serviço online de entrega de refeições ao domicílio alarga oferta a mais duas cidades do país. E quer chegar ao estrangeiro em breve.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

SendEAT chega a Braga e AveiroDepois de Lisboa e Porto, serviço online de entrega de refeições ao domicílio alarga oferta a mais duas cidades do país. E quer chegar ao estrangeiro em breve.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »