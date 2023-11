Antigo jogador do Benfica é o novo selecionador da Bulgária

Iliev, que tem contrato até maio de 2026, vai estrear-se como selecionador da Bulgária no jogo de qualificação do grupo G de qualificação para o Euro 2024, agendado para 16 de novembro, frente à Hungria.

Em Portugal, o antigo médio Ilian Iliev, de 55 anos, alinhou no Benfica entre 1995 e 1997, tendo também representado o Marítimo e o Salgueiros. Iliev treina atualmente o Cherno More, que lidera o campeonato búlgaro, cargo que deixará no final da época.

O despedimento de Mladen Krstajic foi originado pelos resultados insatisfatórios na qualificação para o Euro 2024, na qual a seleção da Bulgária ocupa o último lugar do grupo G, com apenas dois pontos.

