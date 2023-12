Antevisão de Francisco Neto ao jogo com a França

Francisco Neto fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com a França, a contar para a 6.ª e última jornada do Grupo A2 da Liga das Nações. A partida joga-se amanhã no Estádio Municipal de Leiria (18h15) e o selecionador nacional falou aos jornalistas após o último treino da equipa das quinas, que teve lugar esta manhã na Cidade do Futebol."O espírito, como é lógico, depois das derrotas nunca é o mesmo. Mas é algo que temos vindo a falar com elas há muitos anos.

Equipa tem passado por muito durante muito tempo. A nossa estratégia tem sido, na vitória ou na derrota, 24 horas de festejo ou de luto para depois focar no próximo objetivo. Felizmente ainda temos um objetivo desportivamente neste grupo. É o único grupo onde esta posição de manutenção na Liga A ainda está em abert





Record_Portugal » / 🏆 24. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Francisco Neto vê na Seleção Nacional 'locomotiva' para o desporto no femininoO Selecionador português Francisco Neto admitiu hoje que a seleção feminina de futebol é uma “locomotiva” para o desporto entre as mulheres, enaltecendo que esta é já uma área de trabalho apetecível.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Francisco Neto divulga convocadas para a Liga das NaçõesO selecionador português feminino de futebol, Francisco Neto, divulga na quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a lista de convocadas para a dupla jornada diante da Áustria, a contar para a Liga das Nações.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Francisco Neto divulga convocadas para a Liga das NaçõesO selecionador português feminino de futebol, Francisco Neto, divulga na quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a lista de convocadas para a dupla jornada diante da Áustria, a contar para a Liga das Nações.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Francisco Neto revela lista de convocados dia 19 de outubro'Navegadoras’ procuram a segunda vitória consecutiva nesta Liga das Nações

Fonte: abolapt - 🏆 14. / 63 Consulte Mais informação »

Liga das Nações. Francisco Neto promove uma estreiaO selecionador Francisco Neto divulgou esta quinta-feira a lista de 25 convocadas para duplo embate com a Áustria, os próximos jogos de Portugal no grupo 2 da fase de grupos na Liga das Nações.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Francisco Neto fala em 'margem de erro muito reduzida' na Liga das NaçõesO selecionador português feminino de futebol, Francisco Neto, disse quinta-feira que a 'margem de erro é muito reduzida' na Liga das Nações, pelo que 'todos os jogos são importantes' rumo à permanência das lusas na 'primeira divisão'.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »