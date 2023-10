Antes do “Casados no Paraíso”, Sofia Almeida não tinha trabalho: “Não tinha vontade de viver”

Sofia Almeida foi uma das convidadas de Júlia Pinheiro, esta quinta-feira, na SIC, para falar sobre a experiência no programa “Casados no Paraíso” e o que a levou a inscrever-se. A ex-concorrente começou por explicar que, nessa altura em que soube do programa, estava numa fase má, sem trabalho e sem dinheiro: “Na véspera, tinha tido uma conversa com alguém lá de cima a pedir socorro. Eu não tinha vontade de viver, de acordar.

Estou muito longe ainda de saber o que é fome, porque há famílias inteiras que sofrem isso todos os dias”, afirmou Sofia Almeida. “Eu não ia à procura do amor, eu ia à procura de sobrevivência minha, da minha salvação como ser humano e como pessoa”, admitiu Sofia Almeida. Sofia Almeida contou que foi para o programa “muito debilitada” e que ainda está “muito frágil”, mas já conseguiu arranjar trabalho.

Sofia Almeida explica razões de saída do “Casados no Paraíso”: “Ali, nunca iria haver amor”'Não vou permitir mais que ninguém me falte ao respeito.' Consulte Mais informação ⮕

Ana Sofia Cardoso faz publicação arrepiante: 'Obrigada pelo jornalismo tão humano'Nova publicação da jornalista tem provocado diversas reações. Consulte Mais informação ⮕

Após ter estado doente, Sofia Cerveira revela atualização do seu estado de saúde: 'Quase recuperada.. ...Sofia Cerveira ficou praticamente sem voz. Consulte Mais informação ⮕

Melão e Sofia Branco terminam relaçãoArtista e Sofia Branco namoravam há alguns anos e acabaram a relação poucos dias depois de terem saído do hospital. Consulte Mais informação ⮕

Sofia Coppola recusou realizar o último filme da saga “Crepúsculo”: “Era demasiado bizarro”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Sofia Ribeiro revela ter em casa 'ajuda valiosa': 'Faço muita questão de partilhar e agrade ...Sofia Ribeiro vive com as suas sobrinhas. Consulte Mais informação ⮕