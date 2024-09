António Soares: O desenho como caligrafia e a moda como inspiração

A consulta do spam sempre pediu assiduidade, já que muitos das propostas de trabalho iam lá parar. Um lapso desviou-o da vigilância — tardou numa resposta e perdeu a hipótese de ver os seus desenhos numa retrospetiva de peso. “Nada de relevante, não faz parte do curriculum”. António Soares nunca chegou a trabalhar com Alexander McQueen, o génio que arranca “uaus”, mas para ser honesto garante que todos os trabalhos reclamam a mesma dose de empenho.

Deixe-me só recuar um pouco, quando falávamos da sua mãe. O que significa isso de voltar a ser o que era? Menos tempo, menos paciência, mas vou conseguindo. Aparecem trabalhos e consigo organizar-me. Para a exposição do Museu do Calçado consegui organizar-me. Mas o processo expositivo nunca foi algo que eu quisesse, mesmo depois de terminar o curso de Belas Artes. Nunca enjeitava por exemplo a ideia de ser professor. Tenho uma mãe professora e apaixonei-me pela maneira como ela se dedicava aos alunos. Gostava de experimentar isso.Sim, era professora primária.

Há sempre um trabalho por fazer. Já houve um grande boom, o Portugal Fashion trazia grandes tops, muito marketing, esta é a segunda sessão sem certame. Algo se está a passar, claro. Acho que nestes últimos anos de confinamento a Moda encontrou maneiras de sobreviver. Com a ilustração acabo por não estou muito dentro desse mercado, mas acredito que esteja a ser difícil.

Desenho Moda António Soares Museu Do Calçado Portugal

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Hugo Soares teria 'muita dificuldade' em escolher entre Donald Trump ou Kamala HarrisA posição do líder parlamentar do PSD foi transmitida numa entrevista ao jornal Expresso. Hugo Soares admite discordâncias 'profundíssimas' com Donald Trump, mas diz conhecer 'muito pouco' de Kamala para poder ter uma posição definitiva.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Hugo Soares vota Trump?Dirigente do PSD ainda não percebeu que Trump não é um democrata.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Miguel Fonseca ocupa vaga de Artur Soares Dias na I Liga&193;rbitro de 28 anos foi o quarto classificado da segunda categoria na &233;poca passada. O assistente Jo&227;o Martins tamb&233;m &233; promovido.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Hugo Soares reivindica direito à “indignação” por compararem Montenegro a CostaHugo Soares atira ao Chega sobre imigração ao dizer que são 'aqueles que defendem que não entra ninguém ou que só entram os que são parecidos com eles'. E defende transparência no setor da Saúde.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Hugo Soares indignado com comparações com CostaN arranque da Universidade de Verão do PSD, Hugo Soares afirma que o Governo “não governa a pensar em eleições, mas governa a pensar nas novas gerações”.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Hugo Soares indignado com comparações entre Costa e MontenegroHugo Soares defendeu que o pa&237;s precisa de imigrantes e que os mesmos devem ser recebidos com dignidade, humanismo, mas tamb&233;m com regula&231;&227;o.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »