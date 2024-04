António Salvador revela acordo para transferência de Artur Jorge

António Salvador revela ter sabido, com 'enorme surpresa, por via indireta e sem qualquer solicitação' que, no dia 25 de março, Artur Jorge jantou, em Matosinhos, com o presidente do clube do Rio de Janeiro, John Textor.

António Salvador revelou ter sabido, com 'enorme surpresa, por via indireta e sem qualquer solicitação' que, no dia 25 de março, Artur Jorge jantou, em Matosinhos, com o presidente do clube do Rio de Janeiro, John Textor, 'tendo chegado a um princípio de acordo para a sua transferência imediata'. 'Tornou-se claro para mim e para todos, no seio do plantel e da estrutura do Sporting de Braga, que a posição de liderança que um treinador deve assumir num clube desta dimensão e desta responsabilidade se encontrava irremediavelmente comprometida, ameaçando o sucesso da temporada em curso e a visão de médio e longo prazo que sempre nos orientou', referi

