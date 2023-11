António Sala recorda Carlos Paião: 'Tantos anos já passaram, mas a saudade, essa não passa...'

Diversos comentários foram feitos pelos internautas. 'Tristemente partiu cedo demais. Está sempre nos nossos corações', 'Feliz aniversário, Carlos. Paião não serás esquecido. Nas tuas músicas. Ficam as memórias estejas no eterno descanso', 'Grande Carlos Paião...

:

OBSERVADORPT: Carlos III condena violência do Reino Unido contra quenianos na época colonialCarlos III condenou os atos 'abomináveis e injustificáveis' que o país cometeu durante a época colonial contra os quenianos, nesta que é a primeira visita enquanto rei a um país da Commonwealth.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Carlos Alcaraz afastado à primeira no Masters 1.000 de ParisO tenista espanhol Carlos Alcaraz, número dois mundial, foi hoje surpreendido pelo ‘qualifier’ russo Roman Safiullin na segunda ronda do Masters 1.000 de Paris, sendo derrotado em dois sets.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Rei Carlos visita o Quénia, onde muitos não esquecem o passado colonialSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Carlos Alcaraz afastado à primeira no Masters 1.000 de ParisIsento na primeira ronda do Masters 1.000 francês, Alcaraz perdeu com o 45.º jogador do ranking ATP, Roman Safiullin, por claros 6-3 e 6-4, em uma hora e 38 minutos.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Carlos Alcaraz afastado à primeira no Masters 1.000 de ParisTenista espanhol perdeu com o 45.º jogador do ranking ATP por claros 6-3 e 6-4, em uma hora e 38 minutos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Carlos Alcaraz afastado à primeira no Masters 1.000 de ParisVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »