António Maló de Abreu será candidato a deputado pelo Chega

António Maló de Abreu vai, afinal, ser candidato a deputado pelo Chega, sendo cabeça de lista pelo círculo Fora da Europa, confirma a SIC. O ex-deputado do Partido Social Democrata, eleito pelo círculo fora da Europa nesta última legislatura, já se tinha desfiliado do PSD, mas quando se soube que iria integrar as listas do Chega, o próprio desmentiu. Afinal, parece que a história se confirma.

O ex-social-democrata será confirmado como cabeça de lista do círculo Fora da Europa por André Ventura este sábado,Expresso a 11 de janeiro O deputado referiu que percebia a incompreensão da “decisão drástica”, mas preferia não abdicar dos seus valores e princípios, tendo em conta que “nada será como dantes”.que se desfiliou do PSD, diz que saiu do partido porque não se revê na direção de Luís Montenegro. Ainda assim, o deputado informou que se manterá na Assembleia da República até à tomada de posse do novo Governo, ficando assim enquanto não-inscrito e sem ligação ao partid





