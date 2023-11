Depois de enfurecer a diplomacia israelita por considerar que os ataques do Hamas não surgiram do vácuo, António Guterres lembrou-se de Daniel Campelo e ainda tentou perceber se existiria algum deputado do Knesset que precisasse do apoio da ONU para montar uma fábrica de queijo halloumi na terra dele, mas acabou por concluir que só lhe resta abandonar outro mandato a meio para não deixar o Médio-Oriente e o mundo inteiro num pântano

. António Guterres regressará a Portugal para candidatar-se a Belém e combater as alterações climáticas que causam rios atmosféricos, comboios de tempestades e verdete e ferrugem na sua estátua em Vizela. V.E.+ Artigos“Sempre fui um animal polític

:

EXPRESSO: Dúvidas em Belém: Marcelo espera para ver o Fundo MedinaOrçamento. Canalizar excedentes para pagar dívida é “uma opção”. Mas fazer da retenção das ‘folgas’ regra para futuro “é outra coisa”

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Estudo avalia impacto da crise climática no Mosteiro dos Jerónimos e Torre de BelémInvestigação científica em parceria com os Estados Unidos vai permitir estudar impacto da subida das temperaturas e do nível do mar tanto no Mosteiro dos Jerónimos como na Torre de Belém, em Lisboa.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Representante da Autoridade Palestiniana recorda a Marcelo posição de GuterresNabil Abuzinaid lamenta que o Presidente da Rep&250;blica se limite a sublinhar a posi&231;&227;o israelita, porque "a viol&234;ncia deve ser condenada de ambos os lados" e recorda aquilo que disse o secret&225;rio-geral da ONU: O ataque do Hamas "n&227;o surgiu do nada".

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: Ajuda humanitária a Gaza tem de aumentar, defendem Sunak e GuterresNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

İTWİTTİNG: Sunak e Guterres defendem que ajuda humanitária a Gaza tem de aumentarOs dois responsáveis estiveram juntos na sequência da Cimeira Internacional sobre Segurança da Inteligência Artificial, em Bletchley Park, a norte de Londres, que encerra hoje. &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Guterres defende acesso dos países em desenvolvimento à Inteligência ArtificialSegundo António Guterres, a Inteligência Artificial tem potencial para ajudar os países em desenvolvimento cujas economias foram afetadas pela pandemia da covid-19 e que resultaram numa acumulação de dívidas.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »