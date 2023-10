António Guterres diz que sistema humanitário em Gaza enfrenta colapso total

Guterres diz que dada a situação dramática e desesperada, as Nações Unidas não conseguirão continuar a operar em Gaza e concluiu a dizer que todos têm de assumir as suas responsabilidades, que este é o momento da verdade, e que a história estará a julgar todos.

Guterres está "chocado" com o que Guterres disseGuterres não gostou que Israel levasse à letra as suas declarações sobre "o vácuo" e o Hamas, mas o problema não é só de semântica – é das Nações Unidas e do seu persistente preconceito anti-Israel.

Depois de Gaza, os ataques à Cisjordânia, o cerco a Guterres e o desconforto dos EUA...Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Europa e Guterres à procura do tom certo para ajudar Gaza sem irritar IsraelLíderes europeus descolam do apelo da ONU para um cessar-fogo e tentam consenso para pressionar a entrada de ajuda em Gaza. Há países que apoiam o apelo a um cessar-fogo humanitário pedido por António Guterres — como Portugal, Irlanda ou Espanha, mas outros consideram que ir por esse caminho põe em causa o direito de Israel a defender-se do Hamas.

Guterres pede ajuste no sistema de entrada de ajuda em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

António Guterres diz que sistema humanitário em Gaza enfrente colapso totalO Secretário-Geral da ONU afirma que o sistema humanitário em Gaza enfrenta o colapso total, com consequências inimagináveis para mais de dois milhões de civis. Alerta que à medida que os bombardeamentos se intensificam, as necessidades estão a crescer de forma mais crítica e colossal.

Costa salienta 'grande sentido humanista' de Guterres como porta-voz da ONUEm causa estão declarações sobre a degradação da situação humanitária no território palestiniano.