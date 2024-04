António Costa vai ser comentador num novo canal

A notícia foi dada no passado domingo por Luís Marques Mendes no seu habitual espaço de comentário no “Jornal da Noite”, da SIC

O futuro político do ex-primeiro-ministro ainda não é conhecido, mas, na noite de domingo, 14, Luís Marques Mendes avançou um dos papéis que António Costa vai ter, para já: O antigo líder do PS prepara-se para ser comentador num novo canal. No seu habitual espaço de comentário no “Jornal da Noite”, da SIC, o comentador adiantou que se trata de nova aposta do grupo Media Livre, a que pertencem o “Correio da Manhã” e a CMTV. Em direto na SIC, Luís Marques Mendes aproveitou para dar as boas vindas a Costa ao “clube dos comentadores”.

António Costa Comentador Novo Canal Media Livre Política

