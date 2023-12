António Costa termina mandato como primeiro-ministro com saldo positivo

António Costa chega ao fim do seu tempo como primeiro-ministro com saldo positivo entre os portugueses. De acordo com uma sondagem da Aximage para o DN, JN e TSF, são mais os que dão boa nota (41%) aos seus oito anos de Governo, do que os que fazem uma avaliação negativa (36%). São também em maior número (39%) os que acreditam que o seu desempenho terá um efeito positivo nos resultados do PS, mesmo que a maioria (48%) entenda que não deve participar na campanha.

Marcelo diz que Costa no Conselho Europeu seria uma forma de"fazer o que faz bem" O país foi abalado por uma inédita crise política a 7 de novembro. Na sequência de uma investigação do Ministério Público, o primeiro-ministro apresentou a sua demissão, prontamente aceite pelo Presidente da República, que haveria de optar, poucos dias depois, pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições antecipadas para 10 de março. Tudo apontava, então, para o fim da longa carreira política de António Costa. Uma morte que talvez tenha sido prematuramente anunciad





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Costa diz que Marcelo 'fez uma avaliação errada'O primeiro-ministro cessante, António Costa, em entrevista à TVI, deixou críticas ao Presidente da República por ter dissolvido o Parlamento e convocado eleições antecipadas. E garantiu que não se arrepende de ter rejeitado a proposta de Rui Rio para um pacto na reforma da Justiça.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Costa: 'Acho que o Presidente da República fez uma avaliação errada'SIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Candidato às diretas votou em S. João da MadeiraPoucos minutos depois de António Costa ter votado em Lisboa nas eleições diretas do PS, votava Pedro Nuno Santos em S. João da Madeira, de onde é natural. O candidato até fez um compasso de espera na sua chegada ao local de voto para dar tempo às declarações do secretário-geral cessante. “Muito confiante” na sua vitória, o ex-ministro das Infraestruturas considera que a sua campanha “correu muito bem” e quer “mobilizar o país” como acredita ter mobilizado o partido. E repetiu uma expressão que tem usado, mas a que António Costa também tinha recorrido minutos ante: quer dar um “novo impulso” ao PS e a Portugal. Também repetiu uma ideia que Costa tem dado de si próprio: “O PS vai contar sempre comigo, seja em que função for. Foi sempre assim desde que entrei no PS aos 14 anos”O PS pode contar com Pedro Nuno Santos e Pedro Nuno Santos conta com António Costa

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

​“Às vezes uma exaustão encharcada em sangue abre espaço para uma negociação”Tem passaporte portugu&234;s, descende de judeus sefarditas, defende que a ocupa&231;&227;o israelita da Cisjord&226;nia foi “um desastre” e que &233; poss&237;vel ter dois Estados, palestiniano e israelita, quando houver “l&237;deres moderados e corajosos” de ambos os lados.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Candidatos à liderança do PS disputam herança de António CostaOs dois principais candidatos à liderança do PS parecem envolvidos uma corrida para ver quem é o melhor herdeiro de António Costa. Isto quando temos pela primeira vez na história da democracia, uma maioria mono partidária que caiu a meio e outra coisa que também nunca tinha acontecido, um primeiro-ministro que se demite a braços com a justiça.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Recupere suas finanças após os gastos excessivos de NatalNatal também é sinónimo de consumo e, muitas vezes, é feito de forma desenfreado. Depois de passar por esta época de festas é altura para voltar a recuperar o seu equilíbrio financeiro. Há pequenos gestos de poupança que podem fazer toda a diferença ao final do mês, por outro lado, também é desejável escolher um produto para que possa rentabilizar o dinheiro que tem disponível. Os dados ainda não estão fechados, mas tudo indica que houve uma tentativa de controlar os gastos com o Natal. Uma tendência que se tem verificado desde 2021. Se nesse ano, o valor previsto para gastar chegava quase aos 300 euros por pessoa, para este a ideia era rondar em média os 127 euros, de acordo com o barómetro do Cetelem. Mas também é habitual que quase nas vésperas se volte a repetir recordes, tal como tem acontecido nos anos anteriores

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »