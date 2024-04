O requerimento foi enviado ao Supremo Tribunal de Justiça momentos antes de o ex-primeiro-ministro anunciar publicamente que quer ser ouvido pelo Ministério Público. António Costa está sob suspeição há cinco meses e ainda não foi notificado de nada Quando anunciou ao país que pediu ao Ministério Público para ser ouvido na Operação Influencer, António Costa já sabia que o requerimento para uma audição urgente tinha acabado de ser enviado ao Supremo Tribunal de Justiça.

E isso não foi por acaso: o agora-ex-primeiro ministro estava à espera do momento exato em que deixou de ser o chefe do Governo para se dirigir diretamente ao procurador que o investiga.António Costa pede para ser ouvido rapidamente pela Justiça: “Agora é tempo para que as suspeitas se esclareçam"Justiça"Estudei engenharia mas nunca exerci. Aos 40 anos, na pandemia, pensei: ‘O que fui fazer com a minha vida?’”: Hélio Morais no Posto Emissor“Estudei engenharia mas nunca exerc

