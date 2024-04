António Costa pede para ser ouvido pela justiça

António Costa anunciou que deu instruções ao seu advogado para apresentar um requerimento que lhe permita ser ouvido"com a maior celeridade" pela justiça. Já recebeu o pedido de António Costa para ser ouvido o mais brevemente possível no processo Operação Influencer. "Confirma-se a receção do requerimento nos serviços do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça (STJ)", informou a PGR numa resposta à Lusa.

Que deu instruções ao seu advogado para apresentar um requerimento que lhe permita ser ouvido"com a maior celeridade" pela justiça "Constituí advogado e dei instruções ao advogado para hoje mesmo apresentar um requerimento junto do senhor coordenador do MP no STJ para que, com a maior celeridade possível possam proceder à minha audição para se esclarecer qualquer dúvida que tenham sobre a suspeita que tenham porque não há nada pior que haver uma suspeita e ela não ser esclarecida", disse António Costa à saída da tomada de posse do Governo de Luís Montenegr

