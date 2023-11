António Costa: o fim de uma carreira política

suicidou-se politicamente. Muitas causas podem ser trazidas à colação e todas elas contribuíram. Mas, em minha opinião, a arrogância foi o fator decisivo, a qual foi alimentada pela maioria absoluta que inesperadamente obteve e que atribuiu apenas aos seus méritos O tsunami seco que atingiu Portugal há uma semana desencadeou reações tribais, como aliás é normal, mas não deveria ser natural.

É muito mais simples ver o mundo a preto e branco, e como demonstram as notáveis fotos do meu Amigo João Miguel Barros e de tantos outros, a “Por isso o que vou tentar dizer, com toda a probabilidade, vai desagradar a gregos e a troianos. Mas, se não fosse assim, desagradar-me-ia a mim e significaria que finalmente no ocaso da vida me teria tornado tribal.Comecemos pelo que (mais) importa. O único verdadeiro culpado pela forma inglória como terminou a carreira política de António Costa é ele próprio, como simbolicamente se retira desta excelente foto que surge nos vossos ecrãs. Ele era talvez o mais experiente político no ativo e apenas tem como rival vivo Cavaco Silv

:

SOLONLİNE: Secretário de Estado da Energia de Portugal apresenta demissãoJoão Galamba apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro demissionário António Costa.

DNTWİT: Costa Silva: 'Estou de consciência absolutamente tranquila'O responsável pela pasta da Economia afirma que não recebeu 'nenhuma pressão' e que 'nunca' teve qualquer contacto com o advogado Diogo Lacerda Machado, um dos arguidos da operação 'Influencer'. Afasta demissão e defende António Costa ao dizer que o primeiro-ministro 'nunca esteve minimamente envolvido no que quer que seja'.

CMJORNAL: António Vitorino nega substituição de António CostaO advogado e ex-dirigente do PS António Vitorino nega ter sido informado sobre uma possível substituição de António Costa como primeiro-ministro após a investigação no caso Operação Influencer.

EXPRESSO: António Costa fragiliza várias instituições e declara-se incompetenteNuma semana em que o ego de António Costa fragilizou várias instituições, a começar pelo seu governo, passando pelo Ministério Público, pela Presidência e a terminar no Banco de Portugal , ficamos também a saber que o próprio se declara incompetente pois em oito anos não conseguiu nem resolver a burocracia, nem reformar a Justiça.

İTWİTTİNG: Regulador recomenda contenção nos preços dos serviços de comunicações eletrónicas em PortugalA ANACOM recomenda aos operadores de serviços de comunicações eletrónicas em Portugal que adotem contenção nos preços, devido ao contexto económico e social do país.

PUBLİCO: Primeiro-ministro de Portugal apresenta exoneraçãoPela primeira vez em democracia, um primeiro-ministro em funções ficou a saber, no âmbito de diligências relativas a investigação em curso, respeitante a terceiros, uns seus colaboradores, outros não, que ia ser objecto deDe imediato, apresentou a sua exoneração, invocando razões de dignidade indispensável à continuidade do mandato em curso.Quero, também, testemunhar o serviço à causa pública, durante décadas, em particular nos longos e exigentíssimos anos de saída do défice excessivo, saneamento da banca, pandemia e guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, na chefia do Governo de Portugal . Agradeço, ainda, a disponibilidade para assegurar as funções, até à substituição, nos termos constitucionais

