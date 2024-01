António Costa entre os potenciais sucessores de Charles Michel no Conselho Europeu

Muitos nomes são já apontados como possíveis sucessores do liberal belga Charles Michel à frente do Conselho Europeu, entre os quais o do ainda primeiro-ministro português, António Costa, mas tudo dependerá dos resultados das eleições europeias de junho.

A decisão de Charles Michel, anunciada pelo próprio no último fim de semana, de abandonar a presidência do Conselho Europeu já no verão, e não em novembro no final do seu segundo mandato de dois anos e meio, dada a intenção de se candidatar às eleições europeias à frente dos liberais belgas francófonos do MR, antecipou a sempre muito animada 'corrida' aos lugares de topo das instituições da União Europeia (UE





Marcelo revela o seu favorito entre os socialistas: 'Era António Costa'O Presidente da República, contudo, lembrou que foi António Costa quem tomou a decisão por causa das circunstâncias que todos sabem.

Marcelo diz que António Costa tem “condições” para liderar Conselho EuropeuSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Análise de Ricardo Costa e Sebastião Bugalho sobre inquérito da Ordem dos MédicosRicardo Costa e Sebastião Bugalho criticam o inquérito aberto pela Ordem dos Médicos ao caso das gémeas luso-brasileiras, considerando-o ilegal e motivado por interesses políticos. Também apontam o silêncio de Marta Temido e Lacerda Sales como um problema. É necessário esclarecer se a administração do medicamento foi legítima.

De consciência tranquila, mas magoado: António Costa pede à justiça a diligência possívelSIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

António Costa faz discurso de despedida na Assembleia da RepúblicaNo final do debate preparatório do Conselho Europeu, António Costa faz um discurso de despedida na Assembleia da República antes da dissolução de 15 de janeiro, desejando felicidades aos que não se recandidatam nas próximas eleições.

