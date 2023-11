António Costa demite-se e reconhece falta de amigos e futuro político

Envergonhado, traído e sem futuro político . Este foi o retrato que o ainda primeiro-ministro fez de si próprio numa declaração ao país.

António Costa , que apresentou a demissão do cargo depois de saber que estava a ser investigado num processo ligado a suspeitas de corrupção e tráfico de influências, teve necessidade de responder às notícias sobre o alegado envolvimento nas alterações ambientais necessárias para ser instalado em Sines um centro de dados e ao facto de terem sido encontrados 75 mil euros em envelopes escondidos em diversos locais do gabinete do seu ex-chefe de gabinete. Pelo meio ainda reconheceu ter sido infeliz ao dizer que Diogo Lacerda Machado era o seu"melhor amigo"."Um primeiro-ministro não tem amigos", disse, enquanto foi desfiando as ações do seu Governo. A verdade é que o primeiro-ministro António Costa não tem amigos, nem futuro político , como reconheceu. Quanto ao que decidirá a Justiça, ainda vai ter de esperar. António Costa saí, acompanhado pela mulher, da sala onde anunciou a queda do Governo reconhecendo que um primeiro-ministro não tem amigo





