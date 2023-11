António Costa afirma que a melhor solidariedade é uma vitória nas eleições

O secretário-geral do PS, António Costa , afirmou este sábado que a melhor solidariedade que o seu partido pode dar em relação à sua situação pessoal é uma vitória nas eleições legislativas antecipadas de 10 de março.

Esta posição, segundo fontes socialistas, foi transmitida no discurso inicial que António Costa proferiu à porta fechada perante a Comissão Nacional do PS, durante o qual não se referiu ao processo judicial que o envolve e que causou a sua demissão das funções de primeiro-ministro na semana passada. "A melhor solidariedade em relação a mim é uma vitória do PS no dia 10 de março", declarou, citado por dirigentes socialistas presentes na reuniã





