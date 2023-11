ANP questiona versão de Israel sobre ataque do Hamas

Em causa está o ataque do Hamas no festival de música Nova, que, segundo a polícia israelita, vitimou mais de 360 pessoas. Parte dos falecimentos podem ter sido causados por um helicóptero do exército de Israel, que terá morto, por acidente, alguns civis.

A Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) questionou hoje a versão de Israel sobre o ataque do grupo islamita Hamas em 7 de outubro, após uma investigação jornalística indicar que a Força Aérea israelita matou pessoas em território israelita por erro. "Segundo os 'media' israelitas, a investigação preliminar da polícia israelita demonstrou que helicópteros israelitas bombardearam em 7 de outubro civis israelitas que participaram no festival de música, o que significa que os aviões de combate israelitas causaram uma grande destruição na região", indica um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da ANP





🏆 7. expresso » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Autoridade Palestiniana preparada para assumir controlo de Gaza após derrota do HamasLíder da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, exige um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza e discute “solução diplomática abrangente” com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 72,8 Consulte Mais informação »

Israel congela entrega de fundos à Autoridade PalestinianaNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 7. / 72,8 Consulte Mais informação »

Autoridade Palestiniana acusa Israel de genocídio com ataques a hospitaisNo texto afirma-se que apesar de milhares de pessoas se terem refugiado em hospitais para fugir aos bombardeamentos, Israel continua a atacar as instalações na Faixa de Gaza.

Fonte: dntwit - 🏆 7. / 72,8 Consulte Mais informação »

Autoridade Palestiniana acusa Israel de genocídio com ataques a hospitaisVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 7. / 72,8 Consulte Mais informação »

Obama sobre guerra Israel-Hamas: ações em Gaza 'podem ter efeitos adversos'"Cortar comida, &225;gua e eletricidade a uma popu&231;a&231;&227;o civi em cativeiro [em Gaza] amea&231;a [...] endurecer as atitudes palestinianas ao longo de gera&231;&245;es", avisa antigo Presidente dos EUA em raro coment&225;rio pol&237;tico.

Fonte: Renascenca - 🏆 7. / 72,8 Consulte Mais informação »

Entrevista imaginária com o professor Y sobre o conflito Israel-HamasA dupla solução de uma terra para um povo sem estado desde 70 A.C. (judeus), e de um estado para um povo sem terra (palestinianos), embora desejável, não parece, infelizmente, próxima de se realizar.

Fonte: observadorpt - 🏆 7. / 72,8 Consulte Mais informação »