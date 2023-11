“Animosidade” é válida, mas protestos dos ativistas são “perturbadores”

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Francisco Ferreira diz que Zero tem"beneficiado" do alerta deixado por ativistas.

“Precisamos de hidrogénio para fazer a nossa descarbonização e não a descarbonização dos outros”, frisa. criam barreiras e conflitos entre muitas pessoas que estão sensíveis ao tema das alterações climáticas, mas que quando identificam alguns tipos de violência, acabam por se querer distanciar desse tipo de atuação.

. E, aliás, as associações de ambiente à escala europeia consideram que deveríamos atingir a neutralidade climática, em 2040. É esse o nosso objetivo. Portugal tem a meta para 2050 e está a pensar 2045. O desejável era chegar a 2040, mas 2030, mais uma vez…Não é possível… É certo que estamos a ver os sistemas todos a necessitarem de uma ação muito maior. headtopics.com

As metas propostas são ambiciosas demais para conseguirem ser concretizadas. Não apenas do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista social e económico. Acho que sim. A Zero tem beneficiado, do ponto de vista do alerta. Temos uma forma diferente de atuação. Objetivamente,Não temos de interferir com a conduta de cada um. Precisamos realmente de uma população em Portugal que perceba esta emergência climática.

