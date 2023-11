Angie Costa já sabe o sexo do bebé e confessa: “Estou na fase mais feliz da minha vida”

“Estou mesmo feliz! Era uma coisa que queríamos e estar a concretizar-se é muito bom. Não podia estar mais feliz”, comentou. “Estou na fase mais feliz da minha vida. Faço aquilo que eu quero em termos de trabalho, graças a Deus, espero continuar durante bons anos a continuar a fazer o que gosto, mas, neste momento, a minha prioridade é a família”, explicou Angie Costa. “Se eu consigo conciliar as duas coisas? Não na perfeição.

:

ATELEVISAO: Angie Costa fala sobre o namoro com Miguel Coimbra: “Aprendo todos os dias com ele”Angie Costa contou como conheceu o cantor.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Catarina Raminhos celebra 43º aniversário: 'Adoro fazer anos''43, estou confortável para vos receber', afirmou.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Camisolas: eu quero que você me aqueça neste invernoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Costa a cobrar impostos 'é um amor para a vida toda', diz MontenegroLuis Montenegro responde, na rede social X, ao primeiro-ministro sobre a proposta de descida do IRS do PSD que surgiu no ver&227;o passado.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

ITWITTING: IUC: Aumento está limitado da 25 euros por ano, assegura António CostaCosta abordou tem do IUC na abertura do debate parlamentar na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024, que será votada na terça-feira. &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Sem garantia do `hub` de Lisboa e da função estratégica não há privatização, diz CostaO primeiro-ministro garantiu hoje no parlamento que, se o `hub` de Lisboa e a 'função estratégica' da TAP não forem assegurados, a privatização da companhia aérea não avançará.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »