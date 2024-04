Ângelo Rodrigues mantém vida amorosa resguardada

Depois do namoro com Iva Domingues, Ângelo Rodrigues, de 36 anos, tem mantido a vida amorosa mais resguardada. Nos meses em que esteve internado devido ao problema da perna, foi-lhe atribuída uma relação a Carolina Fernandes e, mais tarde, à atriz Carolina Loureiro. PortugalToy celebra 15 anos de casamento. Veja as imagens. Bárbara Norton de Matos e cavaleiro foram com os filhos à missa no domingo de Páscoa.

Estrela da SIC esteve com Flor, em Monforte, ao lado do toureiro e do filho deste, António. O CM fotografou-os a caminho da igreja

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ângelo Rodrigues foi ao teatro com novo amorEstrela da SIC trocou carinhos com uma jovem e agora prepara-se para sair do País.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Polpa de fruta e lanches no aeroporto para explicar rede de tráfico'Xuxa' aceita falar mas pede proteção policial. Mãe cala espancamento a bebé de cinco meses em Odivelas. ONG fundada por Chef espanhol suspende operações em Gaza após ataque 'imperdoável' que matou 7 funcionários. Lê livros, faz ioga e pratica artes marciais: A vida de Daniel Sancho numa prisão da Tailândia. Depois do namoro com Iva Domingues, Ângelo Rodrigues, de 36 anos, tem mantido a vida amorosa mais resguardada. Nos meses em que esteve internado devido ao problema da perna, foi-lhe atribuída uma relação a Carolina Fernandes e, mais tarde, à atriz Carolina Loureiro. Bárbara Norton de Matos e cavaleiro foram com os filhos à missa no domingo de Páscoa. Estrela da SIC esteve com Flor, em Monforte, ao lado do toureiro e do filho deste, António. O CM fotografou-os a caminho da igreja.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Ângelo Girão pede desculpa a Lucas Ordoñez por ocorrências no dérbi de hóquei em 2023Antes do encontro entre os rivais lisboetas, no recinto 'verde e branco', o guarda-redes deixou o rinque e dirigiu-se ao balneário do Benfica, enquanto a equipa 'encarnada' iniciava o período de aquecimento, e “agrediu Lucas Ordoñez na zona do pescoço e dos antebraços”.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Há constrangimentos na urgência de Obstetrícia do Hospital Beatriz ÂngeloEstá a ser um fim de semana de constrangimentos na urgência de Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Grávidas transportadas em ambulâncias foram encaminhadas para outras maternidades.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

20 minutos: falta de médicos aumenta tempo de espera nas urgências do Beatriz ÂngeloNo Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, os doentes urgentes chegaram a esperar 14 horas por atendimento e vários médicos estão a entregar escusa de responsabilidade por considerarem que faltam condições. Ainda no setor da saúde, a despesa com medicamentos nos hospitais públicos atingiu o valor mais alto da última década.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Doentes urgentes esperam mais de 17 horas no Hospital Beatriz Ângelo&192; Renascen&231;a, unidade hospitalar admite dificuldades no atendimento nas urg&234;ncias.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »