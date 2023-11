Ângela Ferreira partilha nova foto do filho e internautas reagem: 'Carinha do pai'

Ângela Ferreira partilhou este domingo à noite, dia 29 de outubro, uma nova fotografia do filho Hugo Guilherme e encantou os seguidores. Ângela Ferreira 'deliciou' os seguidores do Instagram com uma nova fotografia do seu filho, que nasceu em agosto deste ano. 'Sou tão abençoada! 🧡🍀 #amorsemfim #hugoguilherme #inseminacaoposmorte #maternidade', escreveu na legenda.

'Meu deus que Hugo Guilherme quase igual ao pai Ângela Ferreira vais sempre ter teu Hugo no teu menino meu Deus 🙏 Deus escreve certo...', escreveu uma internauta. 'Carinha do pai', acrescentou outra. 'Que fofo, está com expressão do pai lindo❤️❤️❤️😍😍', lê-se ainda.

Reviravolta do Paços de Ferreira quebra ciclo de dois meses sem derrotas do TorreenseO Paços de Ferreira venceu o Torreense, por 2-1, após reviravolta, em jogo da oitava jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado hoje em Torres Vedras. Consulte Mais informação ⮕

Clara Ferreira Alves: 'Entrámos definitivamente na 25.ª hora desta guerra'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Cristina Ferreira consegue dois projetos para Bruno Cabrerizo na TVIBruno Cabrerizo vai estar em dose dupla na TVI. Consulte Mais informação ⮕

João Ferreira repete triunfo na Baja de PortalegreO piloto João Ferreira (Mini), navegado por Paulo Fiúza, venceu hoje a Baja de Portalegre em automóveis, última prova do Campeonato Nacional de todo-o-terreno, pela segunda vez consecutiva. Consulte Mais informação ⮕

Palmeiras de Abel Ferreira vence e sobe provisoriamente ao segundo lugarO Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu no sábado o Bahia por 1-0, em jogo da 30.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, e subiu de forma provisória ao segundo lugar. Consulte Mais informação ⮕

Clara Ferreira Alves: 'Parar Israel é impossível, a máquina de guerra foi acionada'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕