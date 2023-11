Andreia Faria. “Estamos prontas para alcançar a vitória”

Tribunal Penal Internacional está a investigar crimes de guerra cometidos em Israel e Gaza“Um dos nossos pontos fortes é conseguir dar a volta rapidamente às situações menos positivas, tal como foi a derrota frente à Áustria. Estamos prontas e mentalizadas para alcançar a vitória”, referiu.

A internacional do Benfica dá a receita: “Temos de estar muito bem na reação à perda de bola e na agressividade que vamos colocar na partida. Estamos a trabalhar nisso e também em melhorar a nossa finalização. Acredito que estamos prontas”.

O jogo está marcado para a próxima terça-feira, outra vez contra a Áustria. A equipa das quinas está "obrigada" a vencer, depois da derrota 2-1 da semana passada.

