André Villas-Boas vítima de atos de intimidação após anunciar candidatura à presidência do FC Porto

André Villas-Boas confirmou ter sido vítimas de "atos de intimidação", pedindo às autoridades que se empenhem na "resolução dos incidentes" de que tem sido alvo desde que admitiu candidatar-se à presidência do FC Porto. Na madrugada de hoje, menos de três horas depois de Pinto da Costa, líder dos dragões, ter dado uma entrevista à SIC na qual se mostrou "admirado" pela anunciada candidatura rival, a polícia foi chamada por duas vezes à zona onde mora o antigo treinador portista.

Primeiro devido ao rebentamento de petardos e depois devido a agressões a uma pessoa e ao roubo de uma viatura, o que motivou a entrada em cena da Direção de Investigação Criminal (DIC), encarregue agora de investigar o caso. Segundo Villas-Boas um colaborador seu "foi violentamente agredido por desconhecidos e viu-lhe serem furtados alguns bens, incluindo a sua viatura". A PSP confirmou a ocorrência ao DN e esclareceu que o homem, na casa dos 60 anos, foi assistido no local e transportado depois para o Hospital de Santo António para receber tratamento aos ferimento





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

André Villas-Boas avança com candidatura à presidência do FC PortoDecisão do antigo técnico dos dragões, para as eleições de 2024, estará tomada.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Nuno Dias: “André Villas-Boas sabe que vai ter uma batalha dura com Pinto da Costa”O ex-treinador dos drag&245;es &233; o principal rosto da oposi&231;&227;o ao presidente do clube.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

José Manuel Freitas: “André Villas-Boas está a ser incómodo”A casa do antigo treinador do FC Porto foi vandalizada na &250;ltima madrugada. As palavras &39;traidor e ingrato&39; foram escritas nos muros e port&245;es da casa.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Sérgio Krithinas: “Este tipo de coisas só favorece André Villas-boas”A casa de Andr&233; Villas-Boas foi vandalizada na &250;ltima madrugada. Os muros e os port&245;es da casa foram vandalizados com a inscri&231;&227;o &39;traidor e ingrato&39;.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

João Queiroz: “André Villas-Boas vai ser candidato e tem hipóteses de ser eleito”Comentador da CMTV acredita nas hip&243;teses de Villas-Boas em elei&231;&245;es frente a Pinto da Costa.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Ataque e agressão junto à casa de André Villas-BoasDurante a madrugada, um grupo assaltou e agrediu um homem próximo à casa de André Villas-Boas, treinador e candidato à presidência do FC Porto. O indivíduo agredido foi levado para o hospital. O incidente ocorreu após o rebentamento de petardos e vandalismo na área.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »