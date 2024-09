André Villas-Boas Elogia FC Porto em Discurso no Estádio do Dragão

Durante o discurso referiu o líder dos dragões: “O FC Porto afirmou-se como o clube mais importante a nível nacional e internacional, junto a uma massa associativa que o distingue. Elevam-se com distinção os valores da coragem, da superação, da transcendência e da exigência”.

“Travou o FC Porto várias lutas para se afirmar, onde se elevaram homens e mulheres como Pavão, Rui Filipe, Quintana, João Pinto, Pepe, Fernanda Ribeiro, Aurora Cunha, Vítor Baía, Fernando Gomes, Sérgio Conceição, Virgílio, Joana Resende e José Maria Pedroto”, acrescentou. Villas-Boas deixou ainda a garantia: “Seremos sempre um clube de sócios e para os sócios, e nessa união continuaremos a conquistar títulos por esse mundo fora”.

Durante a manhã, Villas-Boas foi também depositar coroas de flores junto dos memoriais de Pavão, Rui Filipe e Alfredo Quintana. Já em declarações ao canal azul e branco, o presidente dos dragões olhou para a atualidade e lembrou: "Temos duas supertaças para jogar. E ontem falámos com os vários plantéis das modalidades, recordando esse sentido e compromisso com a vitória".

FC Porto André Villas-Boas Discurso História Do Futebol Valores Esportivos

