André Ventura encabeça lista do Chega em Lisboa

Um jornalista do Expresso foi agredido, na tarde desta terça-feira, num evento com o líder do Chega, André Ventura, avança o semanário.

A alegada agressão terá ocorrido num evento organizado pela Associação Académica do Instituto de Estudos Políticos e pela Associação Académica de Direito, da Universidade Católica Portuguesa, intitulado 'Conversas Parlamentares', no qual participou o presidente do Chega, André Ventura, no âmbito de um ciclo de palestras para o qual foram convidados vários líderes partidários





