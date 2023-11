André Ventura acusa Governo de querer branquear delitos em Sines

O Governo enviou um decreto sobre simplificação industrial para Belém. André Ventura acusa o Governo de estar a querer branquear eventuais delitos em Sines e faz um apelo a Marcelo Rebelo de Sousa.O líder do Chega pede ao Presidente da República que não promulgue o decreto enviado pelo Governo sobre simplificação industrial, sem antes verificar junto da Procuradoria-Geral da República se a sua aprovação pode ou não interferir com a operação Influencer.

“O nosso apelo é que o Presidente da República peça à Procuradoria-Geral da República um parecer sobre este decreto, para confirmação sobre se a eventual promulgação teria algum impacto no processo Influencer ou na situação processual dos arguidos. Porque se tiver, estamos perante um dos maiores abusos do regime democrático”, di

VİSAO_PT: Presidente da República comenta demissão do Primeiro-MinistroO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez uma comunicação ao país sobre o pedido de demissão do Primeiro-Ministro António Costa, provocado pela abertura de um inquérito judicial. O Ministério Público é acusado de criar uma crise política e violar a presunção de inocência.

SICNOTİCİAS: Porta-voz do PAN comenta recuo socialista no aumento do IUC e a "Operação Influencer"A porta-voz do PAN esteve em entrevista na Edição da Noite da SIC Notícias e comentou o recuo socialista no aumento do IUC, a implicação da "Operação Influencer" no ambiente e a ambição nas eleições legislativas marcadas para o próximo ano.

SICNOTİCİAS: Homem que ameaçou matar o Presidente da República é condenado a internamento compulsivoO homem que ameaçou em 2022 matar o Presidente da República foi condenado em tribunal a internamento compulsivo em unidade hospitalar, entre o mínimo de um mês e o máximo de três anos e quatro meses.

SICNOTİCİAS: Ministério Público assume erro em despacho da Operação InfluencerO Ministério Público (MP) assumiu ter cometido um terceiro erro no despacho de indiciação da Operação Influencer, que originou a demissão de António Costa do cargo de primeiro-ministro.

EXPRESSO: Operação Influencer revela falhas no Ministério PúblicoA Operação Influencer revelou falhas no Ministério Público em relação a atos de investigação criminal desproporcionais. Os procuradores responsáveis pela detenção injustificada dos cinco arguidos devem prestar contas. O acesso à informação sobre a atividade do MP é garantido por lei, mas deve ser feito de forma legítima e não prejudicar a investigação.

VİSAO_PT: Operação Influencer: Desastre para a democraciaO resultado desta Operação Influencer é, até ao momento, um autêntico desastre. Não só pelos efeitos irrecuperáveis no prestígio da Justiça e na governação, mas também pelo que contribuiu, de modo inédito, para o clima de crispação política

