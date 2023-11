Anafre acusa o Governo de reduzir verba para as freguesias

A Anafre acusa o Governo de "uma engenharia" que reduz a verba que foi atribuída através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), prejudicando o montante que estas autarquias vão receber nos próximos anos através do Orçamento do Estado. A Associação Nacional de Freguesias (Anafre) foi ouvida no parlamento no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) e deu um parecer negativo ao documento

. As freguesias vão receber um montante global de 349,4 milhões de euros (ME), segundo a proposta de OE2024, valor que consideram "insuficiente" e que representa um aumento de 56,2 ME em relação ao ano anterior. Além de o considerar "insuficiente" para fazer face ao aumento dos encargos, nomeadamente para sustentar o aumento dos salários de funcionários da administração local previstos na lei, a Anafre critica a "engenharia" por detrás deste aumento. "O aumento está lá, mas está feito de uma maneira que não nos agrada. Porque nós temos 9 milhões de euros de acréscimo no FFF e depois temos 46 ME de acréscimo nos adicionais. O que vai acontecer é que quando, em 2024, estivermos a negociar o orçamento de 2025, a base de negociação vai ser o que está no FFF e não o que está no adicional, pelo que o montante para 2025 será altamente prejudicado", explicou o presidente da Anafre, Jorge Velos

:

VİSAO_PT: Anafre acusa Governo de engenharia que vai prejudicar freguesias nos próximos orçamentosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Anafre acusa Governo de engenharia que vai prejudicar freguesias nos próximos orçamentosProposta do Governo de Or&231;amento do Estado para 2024 foi aprovada na ter&231;a-feira no Parlamento, na generalidade.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Anafre acusa Governo de prejudicar freguesiasAs freguesias vão receber um montante global de 349,4 milhões de euros, segundo a proposta de OE2024, valor que consideram “manifestamente insuficiente face ao significativo aumento dos encargos”.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Anafre acusa Governo de engenharia que vai prejudicar freguesias nos próximos orçamentosAnafre acusou o Governo de 'engenharia' que reduz verba que foi atribuída através do Fundo de Financiamento das Freguesias, prejudicando montante que estas autarquias vão receber nos próximos anos.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Fundo Monetário Internacional aprova desembolso e nova linha de financiamento para Cabo VerdeO FMI atribuiu um apoio concessional a Cabo Verde, que vai permitir o desembolso de uma tranche de aproximadamente 6,3 milhões de dólares.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: OE2024. Anafre acusa Governo de engenharia que vai prejudicar freguesias nos próximos orçamentosA Anafre acusou hoje o Governo de 'uma engenharia' que reduz a verba que foi atribuída através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), prejudicando o montante que estas autarquias vão receber nos próximos anos através do Orçamento do Estado.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »