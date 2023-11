Ana Varela troca TVI pela SIC! Atriz começa as gravações este mês

Porém, as gravações já acabaram e a atriz está pronta para abraçar um novo projeto na concorrência. De acordo com informações da TV7 Dias, a artista é um dos nomes confirmados na próxima novela da SIC, com o nome provisório 'Mar Aberto'. Segundo a revista, as gravações arrancam ainda este mês e Sofia Ribeiro é a escolhida para protagonizar a novela.

RENASCENCA: Ex-diretor de informação da TVI vai a julgamento por desobediência qualificadaA TVI exibiu em dezembro de 2017 uma s&233;rie de reportagens denominadas "O Segredo dos Deuses", na qual noticiou que a IURD esteve alegadamente relacionada com o rapto e tr&225;fico de crian&231;as nascidas em Portugal.

