Ana Rita Cavaco. 'Ministério da saúde está capturado pelos médicos'

É o que considera a bastonária da Ordem dos Enfermeiros que fala em "dois pesos e duas medidas" nas classes profissionais da saúde. Destaca que "médicos estão a fazer o seu jogo" à procura de soluções

Rita Figueiredo Reis Rola é quinto elemento do Conselho Regulador da ERCOs quatro membros eleitos para o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) escolheram hoje Rita Figueiredo Reis Rola para quinto elemento deste conselho, segundo um comunicado enviado à Lusa. Consulte Mais informação ⮕

Sindicatos dos médicos fazem três exigências para acordo com Ministério da SaúdeO Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos estiveram reunidos e apresentam uma proposta conjunta que esta sexta-feira vão levar às negociações com o Governo. Consulte Mais informação ⮕

