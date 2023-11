Ana Markovic quer usar as redes sociais para fazer crescer o futebol feminino

Ana Markovic não gosta que lhe chamem "influencer", mas quer usar as redes sociais para fazer crescer o futebol feminino. É no encalço de estrelas como Alex Morgan e Cristiano Ronaldo, craques com forte presença nas redes sociais, que a internacional croata segue desde que começou a jogar futebol, aos 14 anos. Agora no Grasshoppers, da Suíça, Markovic sabe que tem alcance e quer usá-lo "para algo bom". "Mas antes de mais sou uma atleta", frisa.

SICNOTİCİAS: Ministério Público assume erro em despacho da Operação InfluencerO Ministério Público (MP) assumiu ter cometido um terceiro erro no despacho de indiciação da Operação Influencer , que originou a demissão de António Costa do cargo de primeiro-ministro.

EXPRESSO: Operação Influencer revela falhas no Ministério PúblicoA Operação Influencer revelou falhas no Ministério Público em relação a atos de investigação criminal desproporcionais. Os procuradores responsáveis pela detenção injustificada dos cinco arguidos devem prestar contas. O acesso à informação sobre a atividade do MP é garantido por lei, mas deve ser feito de forma legítima e não prejudicar a investigação.

VİSAO_PT: Operação Influencer: Desastre para a democraciaO resultado desta Operação Influencer é, até ao momento, um autêntico desastre. Não só pelos efeitos irrecuperáveis no prestígio da Justiça e na governação, mas também pelo que contribuiu, de modo inédito, para o clima de crispação política

SICNOTİCİAS: Porta-voz do PAN comenta recuo socialista no aumento do IUC e a "Operação Influencer"A porta-voz do PAN esteve em entrevista na Edição da Noite da SIC Notícias e comentou o recuo socialista no aumento do IUC, a implicação da "Operação Influencer " no ambiente e a ambição nas eleições legislativas marcadas para o próximo ano.

OBSERVADORPT: MP interpretou mal escuta e errou ao assinalar reunião de Lacerda Machado com Escária e Salema na sede do PSFoi detetado um erro factual no despacho de indiciação da Operação Influencer durante o interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa ao ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro Vítor Escária, noticia o No sábado passado, os três procuradores responsáveis pelo processo terão percebido que tinham falhado a localização de uma reunião, apresentada como tendo decorrido na sede do PS, no Largo do Rato. O equívoco foi atribuído à má interpretação de uma escuta, isto porque um dos intervenientes da chamada terá referido que se encontrava a passar pela sede do partido, o que resultou na confusão quanto ao local do encontro

RENASCENCA: Robert Dunn assume liderança da empresa do centro de dados de SinesO Conselho de Administração da Start Campus nomeou Robert Dunn como presidente executivo interino da empresa, na sequência da renúncia de Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, arguidos da operação influencer. Dunn possui vasta experiência na entrega de soluções para centros de dados.

