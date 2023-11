Ana Gomes: 'Almofada de dois mil milhões de euros, isso é esquema à Salazar'

No espaço de comentário na SIC Notícias, para ver aqui na íntegra, Ana Gomes analisou o discurso de António Guterres garantindo que"fez o que devia", mas também o falhanço da maioria absoluta no SNS e a proposta de Orçamento de Estado, um documento"cheio de boas intenções" e com uma almofada salazarenta.

A SIC mostra-lhe exemplos de aldeias de Norte a Sul do país, que já foram habitadas e agora estão à venda. Veja na íntegra esta Reportagem Especial.

Almofada do Estado terá reforço de 30% em 2024, o maior desde a pandemiaTirando o ano excecional de 2020, o aumento agora previsto pelas Finanças será o maior em oito anos, engordando a almofada até 7,7 mil milhões de euros. Consulte Mais informação ⮕

Loja escondeu pintura de Abel Salazar atrás de uma parede e há quem a queira salvarMural pintado no antigo Café Rialto, no Porto, está tapado há dois anos. Cidadão sugere soluções. Câmara apoia a intenção, mas salienta que o espaço está arrendado a um privado. Consulte Mais informação ⮕

Ana Paula Vitorino: 'Terceira travessia do Tejo tem de existir e tem de ser ferroviária'Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes defende que independentemente da localização do novo aeroporto, a infraestrutura deve estar ligada à ferrovia, pesada ou ligeira. Consulte Mais informação ⮕

Ana Paula Vitorino: 'Terceira travessia do Tejo tem de existir e tem de ser ferroviária'Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes defende que independentemente da localização do novo aeroporto, a infraestrutura deve estar ligada à ferrovia, pesada ou ligeira.

No México, Ana Marques descansa fãs após tempestade: 'Tudo seguro...'Fãs de Ana Marques mostraram-se preocupados após a forte tempestade em Acapulco. Consulte Mais informação ⮕