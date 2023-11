Ana Barbosa exibe resultado da mudança radical de visual: 'Amei'

O David é ou não é qualquer coisa? Melhor cabeleireiro desculpem-me mas NÃO HÁ! és um pro! Olha me para este resultado final! 😱 AMEI!', começou por escrever. A ex-concorrente do 'Big Brother' agradeceu ainda a toda a equipa que ajudou na mudança do seu visual. Os fãs aprovaram e a caixa de comentários foi inundada com os mais variados elogios. Ora veja: https://www.instagram.

:

ATELEVISAO: Ana Guiomar não pensa em ter filhos e revela razãoAos 35 anos, Ana Guiomar assume não ter vontade em ser mãe.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Desçam a bola de espelhos: Ana Frango Elétrico entra na pista de dançaO novo álbum 'Me Chama de Gato que Eu Sou Sua', é um parque de diversões funk-disco, a engatar pela noite fora. A brasileira está em Portugal para duas datas: 1 de novembro em Coimbra e 2 em Lisboa.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Ana Seiça falha receção à Áustria devido a lesãoA central do Benfica foi declarada inapta para o jogo da Liga das Na&231;&245;es e dispensada dos trabalhos da sele&231;&227;o.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Defesa do Benfica Ana Seiça dispensada da seleção por lesãoA defesa do Benfica Ana Seiça deixou hoje os trabalhos da seleção portuguesa feminina de futebol, devido a um traumatismo num tornozelo, reduzindo a lista de convocadas a 24 para a receção à Áustria na terça-feira.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Ana Guiomar: “Por mim, eram os 12 meses no verão”'Como te compreendo.'

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: ​Para onde caminha o Médio Oriente?Ana Santos Pinto, professora e investigadora em rela&231;&245;es internacionais e Manuela Franco, antiga embaixadora de Portugal no Cairo, s&227;o as convidadas.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »