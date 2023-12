Análise sobre os líderes do PS e do PSD nas eleições

Agora que já se conhece o nome de quem vai disputar as eleições de 10 de março à frente dos socialistas, começam a afinar-se as análises sobre quem tem mais hipóteses de vir a liderar o próximo Governo, Pedro Nuno Santos ou Luís Montenegro. O Nascer do SOL foi perguntar a dois especialistas em marketing político quais as fraquezas e as forças dos líderes do PS e do PSD, o que os pode ajudar a ganhar eleições e que dificuldades devem ultrapassar.

Jorge Morgado e Daniel Sá concordam num ponto: mais do que programas e propostas políticas, os eleitores valorizam as características pessoais dos candidatos a primeiro-ministro e, se nalguns casos o fator novidade é uma vantagem, por outro lado o eleitorado português já provou que é conservador e prefere apostar na previsibilidade. A dificuldade, dependendo de para quem estivermos a olhar, é escolher que características devem fazer prevalecer em campanha eleitoral.Jorge Morgado, especialista em comunicação política, vê como uma das maiores vantagens de Pedro Nuno Santos o fator novidad





itwitting » / 🏆 4. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Análise de Ricardo Costa e Sebastião Bugalho sobre inquérito da Ordem dos MédicosRicardo Costa e Sebastião Bugalho criticam o inquérito aberto pela Ordem dos Médicos ao caso das gémeas luso-brasileiras, considerando-o ilegal e motivado por interesses políticos. Também apontam o silêncio de Marta Temido e Lacerda Sales como um problema. É necessário esclarecer se a administração do medicamento foi legítima.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Contratação de 991 médicos recém-especialistas autorizada pelo SNSA Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) autorizou a contratação de 991 médicos recém-especialistas para diferentes especialidades com apoio ao serviço de urgência e que concluíram o internato médico na época especial, foi este sábado divulgado. Saiba mais aqui sns medicos healthy saude portugal serviconacionaldesaude contratacao work news sicnoticias

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Inteligência Artificial se tornará banal até 2024, dizem especialistasAs ferramentas de Inteligência Artificial (IA) vão tornar-se banais em 2024 com a sua integração em várias atividades empresariais, suscitando novos desafios éticos e as primeiras extinções de empregos, estimam especialistas.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Segundo vice-presidente do PSD fala sobre eleições e possíveis alianças partidáriasA caminho de um congresso estatutário que pode servir de rampa de lançamento para a caminhada eleitoral que o PSD vai percorrer, o segundo vice-presidente do partido conversa sobre as eleições que se avizinham e as possíveis alianças partidárias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

António Costa ataca PSD e coloca decisão sobre aeroporto como teste à credibilidade de MontenegroO primeiro-ministro atacou PSD, pôs decisão sobre aeroporto como um “teste à credibilidade” de Montenegro e deixou no ar suspeições sobre PGR e Marcelo.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Líder do PSD não vai obstaculizar proposta de audição parlamentar do filho do Presidente da RepúblicaSe a proposta for apresentada, nós não vamos obstaculizá-la, afirmou o líder do PSD, defendendo que o essencial neste caso das gémeas é que o país não tenha dúvidas de que as regras foram todas cumpridas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »