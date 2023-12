Análise dos pontos fracos e fortes dos candidatos a primeiro-ministro

A campanha eleitoral está na estrada. Conhecidos os candidatos a primeiro-ministro, ouvimos os especialistas sobre os pontos fracos e fortes de Pedro Nuno e Luís Montenegro. Agora que já se conhece o nome de quem vai disputar as eleições de 10 de março à frente dos socialistas, começam a afinar-se as análises sobre quem tem mais hipóteses de vir a liderar o próximo Governo, Pedro Nuno Santos ou Luís Montenegro.

O Nascer do SOL foi perguntar a dois especialistas em marketing político quais as fraquezas e as forças dos líderes do PS e do PSD, o que os pode ajudar a ganhar eleições e que dificuldades devem ultrapassa





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

O socialismo gelatinoso que Pedro Nuno Santos provou e gostou: será que no-lo vai servir?Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos afasta acordos com o PSDO ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos afastou qualquer hipótese de acordos com o PSD caso seja eleito secretário-geral do PS, apontando ao partido liderado por Luís Montenegro uma 'trajetória de radicalização'.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos admite nova geringonça no GovernoO candidato a líder do PS garante que está frente de José Luís Carneiro tanto nas contas internas como nas hipóteses de ser primeiro-ministro, numa apresentação à Juventude Socialista.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos será o novo secretário-geral do Partido SocialistaPedro Nuno Santos venceu a eleição para secretário-geral do Partido Socialista, tornando-se o sucessor de António Costa. A campanha interna foi mais disputada do que o esperado, com a entrada de José Luís Carneiro como adversário.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Eleições no PS: Pedro Nuno lidera acima dos 60% nas seis primeiras distritaisSIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos discursa após vitória nas eleições para secretário-geral do PSO secretário-geral eleito do PS, Pedro Nuno Santos, manifestou-se confiante na unidade do partido para as eleições legislativas, destacando a capacidade do PS de se unir após confrontos internos. Santos discursou por 25 minutos, elogiando os adversários José Luís Carneiro e Daniel Adrião pelo contributo no debate interno.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »