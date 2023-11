Análise da proposta de Orçamento do Estado para 2024

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Quatro advogados fiscalistas apontaram quais são os pontos positivos e negativos desta proposta de Orçamento do Estado para 2024 do Governo.

No dia 10 de outubro, pouco depois das 13 horas, o ministro das Finanças, Fernando Medina, entregou a proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.de Orçamento do Estado para 2024. Este trabalho foi feito antes da crise política.A nível fiscal, e infelizmente, não me parece que haja elogios a faze

:

ECO_PT: Caixa Geral de Aposentações (CGA) continua deficitária apesar das injeções do Orçamento do EstadoDesde 2020, a CGA tem recebido injeções financeiras do Orçamento do Estado para reduzir o saldo deficitário. No entanto, as contas da CGA continuam no vermelho e espera-se que o saldo deficitário se mantenha no próximo ano.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Entregues mais de 1.700 propostas de alteração ao Orçamento do EstadoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Novo recorde de propostas de alteração ao Orçamento do EstadoOs partidos com assento parlamentar pediram 1.864 alterações ao Orçamento do Estado para o próximo ano, um novo recorde. O Partido Comunista lidera a lista com 488 propostas.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Economista João Duque analisa expetativas económicas e propostas de alteração ao OE 2024O economista João Duque analisa as expetativas económicas e as propostas de alteração dos partidos ao Orçamento do Estado 2024, destacando o boom turístico como alavanca da economia portuguesa.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Proposta do PS para eliminar aumento do IUC para veículos anteriores a 2007O grupo parlamentar socialista apresentou uma proposta para eliminar o aumento do IUC para veículos anteriores a 2007 do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), defendendo que é uma questão de justiça social e proteção dos cidadãos com maior vulnerabilidade económica. A proposta destaca que o veículo ligeiro ainda é a principal forma de deslocação para o trabalho ou para deslocação até ao meio de transporte público mais próximo, principalmente fora das principais cidades do país e em zonas de média e baixa densidade, onde a oferta de transportes públicos é reduzida e desadequada às necessidades diárias de mobilidade.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Partido Socialista propõe eliminar aumento do Imposto Único de Circulação para carros anteriores a 2007O Partido Socialista (PS) apresentou esta terça-feira uma proposta para eliminar o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para automóveis e motociclos anteriores a 2007, que consta da proposta de Orçamento do Estado para 2024.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »