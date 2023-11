Análise da campanha eleitoral para secretário-geral do Partido Socialista

Vitalino Canas e António Leitão Amaro analisaram a campanha eleitoral para secretário-geral do Partido Socialista e o que os dois candidatos propõe ao país. Sem querer reagir diretamente às críticas de Pedro Nuno Santo, outro dos candidatos a secretário-geral do PS, o ministro da Administração Interna insistiu na necessidade de haver"muita tranquilidade" na campanha eleitoral.

Momentos antes, Pedro Nuno Santos, disse que a sua candidatura a secretário-geral do partido visa"derrotar a direita" e desafiou José Luís Carneiro a fazer o mesmo.Vitalino Canas, militante do PS, sublinha que os candidatos ainda não mostraram as propostas que se oponham às feitas pelos outros partido





Partido Socialista Espanhol fecha acordo com partido de PuigdemontDo acordo faz parte a amnistia dos envolvidos na tentativa de autodeterminação da Catalunha.

Partido socialista espanhol assina acordo com partido independentista catalão

'Na memória coletiva, isto vai deixar mossa no Partido Socialista'

Federações do Partido Socialista elogiam Costa e querem clarificação das ações da justiçaLíderes federativos assumem ter 'total confiança na honradez' de António Costa.

Pedro Nuno Santos apresenta candidatura à liderança do Partido SocialistaPedro Nuno Santos apresentou oficialmente a sua candidatura à liderança do Partido Socialista, destacando o inconformismo, combatividade e vontade de fazer acontecer.

Pedro Nuno Santos leva vantagem na disputa interna do Partido SocialistaAs peças do xadrez estão a posicionar-se no tabuleiro socialista. Pedro Nuno Santos parece levar vantagem face a José Luís Carneiro.

