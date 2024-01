Análise ao sangue pode revolucionar diagnóstico da doença de Alzheimer

Uma análise ao sangue para detectar a doença de Alzheimer poderá ter tanta precisão como as dolorosas e invasivas punções lombares e poderá revolucionar o diagnóstico da doença, segundo um estudo de uma equipa internacional publicado na segunda-feira. A análise consiste na medição dos níveis de uma proteína chamada “p-tau217” no sangue, um marcador das alterações biológicas que ocorrem no cérebro com a doença de Alzheimer.

Destaca que esta análise pode ser utilizada para detectar a doença de Alzheimer com “elevada precisão”, mesmo antes de os sintomas começarem a aparecer. Os especialistas acreditam que esta análise poderá ter tão precisão como as punções lombares — que consistem na introdução de uma agulha na zona lombar, entre os ossos da coluna vertebral — na detecção dos sinais de Alzheimer e melhor do que vários outros testes em desenvolvimento, destaca o diário britânico. Os participantes tinham uma média de idades de 66 anos e foram submetidos igualmente a exames cerebrais e a punções lombares, bem como à recolha de amostras de sangue





Publico » / 🏆 7. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Cientistas formulam novo cenário reparador para a humanidadeUma equipa de cientistas formulou um novo cenário geral para a humanidade, paralelo aos cenários apresentados pelo Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (IPCC). O cenário reparador representaria um mundo mais resiliente e equitativo com um foco na preservação da natureza, com vastas reservas naturais como uma solução climática a partir da natureza; uma economia de pós-crescimento; qualidade de vida e bem-estar social; igualdade e níveis altos de educação para as raparigas e para as mulheres, resultando numa taxa de fertilidade baixa com padrões de vida mais altos; uma mudança na dieta, com uma grande redução na produção de carne; e uma transição rápida em direção às energias renováveis.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Ex-presidente do BES tem doença de Alzheimer, dizem peritosPeritos do Instituto de Medicina Legal confirmam que Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), tem a doença de Alzheimer. Ricardo Salgado, de 79 anos, pode marcar presença em tribunal, nos casos em que é arguido, mas as suas declarações podem estar “comprometidas” devido à doença de Alzheimer, referem três especialistas.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Cenários pós-eleitorais e o papel do ChegaAnálise dos cenários pós-eleitorais em Portugal e o papel do partido Chega

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

ECO Magazine - Edição 2Uma análise da economia e nos mercados financeiros a nível nacional e internacional, uma reportagem sobre as perspetivas do mercado imobiliário de luxo e uma entrevista com Armindo Monteiro, o presidente da CIP, são alguns dos temas que pode encontrar neste novo número.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Porta-voz das IDF esclarece transição para fase menos intensa do conflitoO porta-voz das Forças de Defesa israelitas, o contra-almirante Daniel Hagari, comentou, na conferência de imprensa desta noite, as declarações feitas ao jornal norte-americano New York Times, sobre a transição para uma fase menos intensa do conflito. “Ainda há agentes terroristas e armas no norte da Faixa de Gaza, mas não funcionam num quadro militar organizado e agora operamos lá de uma forma e com uma mistura diferente de forças”, explicou. Esta é ainda uma atividade operacional intensa e complexa”.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Dakar 2024: Uma aventura humana no desertoO Dakar 2024 começa hoje em Al Ula, na Arábia Saudita, com um percurso de 7.891 quilómetros e uma etapa maratona no deserto do Empty Quarter.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »