Análise ao sangue pode ajudar a diagnosticar Alzheimer

A possibilidade de uma simples análise ao sangue ajudar a diagnosticar mais rapidamente a doença de Alzheimer ganhou um novo impulso. Um estudo concluiu que a medição de níveis da proteína p-tau217 pode ser tão eficaz na deteção da doença como dispendiosas ecografias cerebrais ou dolorosas punções lombares. Estudos recentes tornaram a possibilidade de efetuar análises ao sangue fiáveis para detetar a demência mais próxima de se tornar realidade.

Um projeto no valor de cinco milhões de libras foi lançado por investigadores do Reino Unido no ano passado com o objetivo de permitir que as pessoas sejam diagnosticadas em segundos no Serviço Nacional de Saúde (NHS) dentro de cinco anos. Os investigadores avaliaram um teste sanguíneo comercial, que já se encontra no mercado, que pode ser tão bom, ou mesmo ultrapassar, as punções lombares e os exames dispendiosos na deteção de sinais de Alzheimer no cérebro





