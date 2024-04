Amplifest anuncia cartaz completo para a edição de 2024

O festival, dedicado à música mais “pesada”, regressa ao Hard Club, no Porto, nos dias 9 e 10 de novembro. A organização quer dar “a liberdade de escolher o preço que mais se ajusta às vossas possibilidades”O Amplifest, festival portuense dedicado à música pesada, anunciou esta quarta-feira o cartaz completo para a sua edição de 2024. Entre os principais destaques contam-se os Russian Circles, trio norte-americano de pós-rock que regressa a Portugal para apresentar “Gnosis”, álbum de 2022.

Os finlandeses Oranssi Pazuzu, nome de culto dentro domais experimental, e a cantautora Chelsea Wolfe também passarão pelo Hard Club, onde o festival se realizará a 9 e 10 de novembro. Decline and Fall, LLNN, Menace Ruine, The Body com Dis Fig, Zombi e Ufomammut são outros dos nomes presentes em cartaz. Os bilhetes para o Amplifest estão à venda a quatro preços distintos: 119 euros (mais taxas), 129 euros (idem), 139 euros (ibidem) e 149 euros (ibidem). O valor a pagar fica à escolha de cada u

