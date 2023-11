Amnistia de independentistas catalães abrangerá 309 pessoas

A amnistia de independentistas catalães que o parlamento de Espanha se prepara para aprovar abrangerá previsivelmente 309 pessoas ligadas ao movimento de autodeterminação da Catalunha e 73 polícias, disseram esta terça-feira fontes do partido socialista (PSOE). 309 pessoas envolvidas em processos penais e passíveis de serem condenadas a diversas penas, incluindo de prisão ou de proibição de exercício de cargos públicos.

Neste grupo estão políticos catalães, mas também – e são estes a maioria – funcionários públicos, bombeiros ou diretores de escolas, segundo o PSOE. Os diretores de escola, por exemplo, estão a braços com a justiça por terem sido instaladas nas instituições de ensino em 1 de outubro de 2017 assembleias de voto no referendo sobre a independência da Catalunha que tinha sido declarado ilegal pelo Tribunal Constitucional

:

