Amigos de Soares pedem a Costa que compre estátua para S. Bento

"A estátua deve custar à volta de de 20 e tal, 30 mil euros. Foi a pergunta que nós fizemos também ao escultor" , explicou ao DN o secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), Vítor Ramalho, de quem partiu a iniciativa, em conjunto com um dos fundadores do PS, António Campos. O objetivo da petição, tal como está escrito do documento enviado a Costa, é que a estátua"seja adquirida pelo Estado e colocada nos jardins do Palacete de São Bento", a residência oficial do primeiro-ministro.

A obra, que retrata Mário Soares sentado numa cadeira composta por palavras relacionadas com a fundação da democracia em Portugal, como liberdade, história, amizade ou revolução, foi feita pelo artista Leonel Moura, ligado à robótica, a partir de uma digitalização.

, acrescenta o fundador do PS, que não evita admitir que teve"sempre uma ligação muito fraterna, antes e depois do 25 de Abril", com o também antigo Chefe de Estado. Entre as personalidades que integram a petição, estão atuais membros do Conselho de Estado, como o poeta Manuel Alegre ou o neurocientista António Damásio. Porém, para além de vários nomes ligados ao PS, aparecem o do fundador do PSD Mota Amaral ou o do fundador do CDS Basílio Horta.

No fundo, é um grupo de amigos que se junta para evocar o nome do"pai político da democracia portuguesa", nas palavras de António Campos.Com uma parte do jardim do Campo Grande, em Lisboa, dedicada ao antigo primeiro-ministro, esta estátua acrescenta alguma coisa? Para Vítor Ramalho, a resposta é afirmativa."Há um jardim com o nome de Mário Soares, mas passou despercebido pela população", confirma o amigo do antigo Presidente.

