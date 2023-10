Ameaça de bomba obriga à evacuação da estação do metro da Trindade no Porto

A PSP recebeu esta sexta-feira, perto das 15h30, um alerta para uma ameaça de bomba na estação da Trindade, no Porto, avança a Lusa. O aviso terá sido recebido através de chamada telefónica para a centrla do Comando da PSP. A unidade especial da PSP do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo (CIEXSS) dirige-se para o local para proceder à avaliação do espaço.

