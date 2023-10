Ameaça de bomba na estação de Metro da Trindade no Porto

Israel e Hamas negoceiam cessar-fogo e troca de refénsRadar que é armadilha em Benavente dá duas multas num segundoAdesão à greve da função pública nas escolas ronda os 90%A estação de Metro da Trindade no Porto foi evacuada após uma ameaça de bomba. A PSP foi chamada ao local, incluindo uma brigada de inativação de explosivos.

O alerta foi dado pelas 15h15 desta sexta-feira, após uma chamada com ameaça. A Metro do Porto confirmou na rede social X, antigo Twitter, que a circulação está interrompida.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Receitas saudáveis de Catarina Gouveia animaram Worten do Colombo (com descontos à espreita) headtopics.com

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Consulte Mais informação:

cmjornal »

Estação do metro da Trindade no Porto evacuada devido a ameaça de bombaA PSP evacuou a estação de metro Trindade, no Porto, devido a uma ameaça de bomba. O alerta terá sido dado pelas 15h30. Polícia está a proceder à avaliação no local. Consulte Mais informação ⮕

Estação do metro da Trindade no Porto evacuada por ameaça de bombaAmeaça de bomba obriga evacuação da estação de metro da Trindade, no Porto. Consulte Mais informação ⮕

Alerta de bomba na estação de Metro da Trindade no PortoPSP foi chamada ao local. Consulte Mais informação ⮕

Metro do Porto. Estação da Trindade evacuada após ameaça de bombaO local est&225; a ser avaliado pela PSP. Consulte Mais informação ⮕

IL critica expansão do Metro do Porto e recurso a 'metrobus' nas novas linhasLiberais consideram que se discute mobilidade, 'mas troca-se metro por 'bus', discute-se ambiente, mas troca-se os carris e as catenárias, por equipamentos menos eficientes'. Consulte Mais informação ⮕

Bernardo Trindade: “Último ano de contributo da política para a TAP foi muítissimo negativo”Nascer do SOL Consulte Mais informação ⮕